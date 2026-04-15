В районе Мирополья Сумской области 21-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины несёт колоссальные потери. Соответствующие данные приводят в группировке войск «Север».

На критичную ситуацию в рядах подразделения ВСУ указывают некрологи. При этом значительная часть ликвидированных боевиков была мобилизована с грубыми нарушениями украинского закона. Родители бусифицированных совместно с адвокатами до сих пор безуспешно пытаются оспорить незаконные решения военкомов.

Так, по информации российских военных, один из отправленных в зону боевых действий был единственным опекуном своего маломобильного отца, который физически не способен даже покинуть собственный дом.

Ранее сообщалось, что наступление российских войск вызвало массовое бегство подразделений ВСУ из города Славянск, расположенного на территории ДНР. Герой России генерал-майор Сергей Липовой охарактеризовал морально-психологическое состояние противника как надломленное. Он добавил, что на передовых позициях солдаты удерживаются исключительно за счёт жёстких карательных мер со стороны собственного командования.