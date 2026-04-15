«Вопрос времени»: Политолог объяснил, почему РФ может ужесточить требования к Киеву

Россия может пересмотреть как условия прекращения огня в рамках украинского урегулирования, так и параметры будущего мирного договора с Киевом, заявил в интервью «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.

Дальнейшие шаги Москвы, по его словам, будут зависеть сразу от нескольких факторов: способности США обеспечить выполнение договорённостей и надавить на Украину, а также от реальной ситуации на фронте. При значительном продвижении ВС РФ вопрос о выводе ВСУ с подконтрольных территорий ДНР может попросту потерять актуальность.

Эксперт напомнил, что ранее обсуждалось несколько базовых сценариев: стамбульские договорённости марта 2022 года, предложение президента РФ Владимира Путина от июня 2024 года, проект меморандума от июня 2025 года с двумя вариантами и договорённости лидеров России и США на Аляске в августе 2025 года. При этом Вашингтон публично согласился с позицией Москвы о необходимости долгосрочного мира, а не краткосрочного перемирия.

«Встаёт вопрос: ужесточаться будут условия прекращения огня или условия мирного договора?» — подчеркнул политолог.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны выстраивают планы по созданию нового военного блока, где Украине отведут ведущую роль. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» европейские страны от России.