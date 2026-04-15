Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Радведа (Наталья) Поклонская заявила, что мирный договор с Россией от Украины не должен заключать Владимир Зеленский. Такое мнение она высказала в интервью блогеру Станиславу Васильеву для его канала во «ВКонтакте» «Алгоритм».

По её словам, Зеленский не может выступать в роли представителя народа при решении подобных вопросов. Она уверена, что он истребитель украинского народа.

«Зеленский — это преступник, которого нужно сажать в тюрьму, он захватчик Украины и убийца Украины... Он не представитель, а истребитель украинского народа. Он президент, который уничтожает собственных людей – в автозаки грузят ребят в Одессе и ещё где-то отправляют в топку», — сказала Поклонская.

Она считает, что переговоры о мире должен вести другой руководитель Украины, который будет представлять народ. Говоря об условиях завершения специальной военной операции, Поклонская подчеркнула, что доверяет решениям российского руководства и президента Владимира Путина.

