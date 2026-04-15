Посол России в Иране выразил соболезнования в связи с гибелью Харрази

«15 апреля посол России А.Ю. Дедов посетил Стратегический совет по внешним связям Ирана, где принёс соболезнования и сделал запись в памятной книге в связи с трагической гибелью бывшего министра иностранных дел Исламской Республики Иран К. Харрази в результате американо-израильского удара», — сообщило посольство в Telegram-канале.

Напомним, советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази скончался от ранений, полученных во время бомбардировки Тегерана войсками США и Израиля. Политик занимал пост главы внешнеполитического ведомства Ирана в 1990-х годах. Москва и Тегеран поддерживают тесные дипломатические отношения на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.