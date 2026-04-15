Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 апреля, 09:21

Посол России в Иране выразил соболезнования в связи с гибелью Харрази

Обложка © Telegram/Russian Embassy in Iran

Посол России в Иране Алексей Дедов посетил Стратегический совет по внешним связям исламской республики, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной бывшего министра иностранных дел Камаля Харрази. Дипломат оставил запись в книге памяти.

«15 апреля посол России А.Ю. Дедов посетил Стратегический совет по внешним связям Ирана, где принёс соболезнования и сделал запись в памятной книге в связи с трагической гибелью бывшего министра иностранных дел Исламской Республики Иран К. Харрази в результате американо-израильского удара», — сообщило посольство в Telegram-канале.

Напомним, советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази скончался от ранений, полученных во время бомбардировки Тегерана войсками США и Израиля. Политик занимал пост главы внешнеполитического ведомства Ирана в 1990-х годах. Москва и Тегеран поддерживают тесные дипломатические отношения на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Анастасия Никонорова
