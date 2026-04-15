В Киеве прогремел мощный взрыв

Отмечается, что звук взрыва был слышен на левобережной части Днепра. При этом воздушная тревога в столице Украины объявлена не была.

Также Life.ru сообщал, что серия взрывов прогремела в четырёх областях Украины. Несколько волн ударов прозвучали в городе Измаил Одесской области, а также в Черкассах. Подробности и возможные последствия инцидентов пока не приводятся. Кроме того, о взрывах сообщали в подконтрольной Киеву части Запорожской области и в Днепропетровской области.