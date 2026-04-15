В Екатеринбурге поддержали перенос Дня города на первую субботу августа

В Екатеринбурге поддержали идею перенести День города с третьей субботы августа на первую. Такое предложение направил в гордуму глава города Алексей Орлов, а профильная комиссия его одобрила. Как сообщают местные СМИ, инициативу обсудили на выездном заседании комиссии городской думы. Теперь речь идет о том, чтобы закрепить новую дату праздника на постоянной основе.

В качестве исторического обоснования приводится дата 1 августа 1723 года. По данным Музея истории Екатеринбурга, именно тогда в строящийся город из Уктусского завода перевезли Горную канцелярию.

Поскольку 1 августа может выпадать на любой день недели, празднование предложили проводить в первую субботу месяца. Это позволяет сохранить привязку к исторической дате и при этом оставить удобный формат массовых мероприятий.

Сейчас День города в Екатеринбурге традиционно отмечают в третью субботу августа. Одним из аргументов в пользу переноса называют погоду: в начале месяца условия для уличных событий обычно комфортнее.

Если решение утвердят окончательно, городской праздник будут отмечать примерно на две недели раньше привычного срока