15 апреля, 11:03

Отель-парус Jumeirah Burj Al Arab в Дубае закрывается на 1,5 года на реставрацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Отель Jumeirah Burj Al Arab в Дубае пройдёт поэтапную реставрацию, которая продлится около 18 месяцев. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

«Эта программа реставрации знаменует собой новую главу в истории Jumeirah Burj Al Arab», — заявил генеральный директор Jumeirah Томас Мейер. Работы будут направлены на обновление интерьеров и улучшение пространства.

Иранский дрон поразил отель Бурдж-аль-Араб в Дубае, начался пожар
Проект возглавит французский архитектор Тристан Ауэр, известный своими решениями в сфере премиального дизайна. Он специализируется на сочетании современного стиля с классическими элементами.

Здание, открытое в 1999 году, считается архитектурным символом города. Отель расположен на искусственном острове и известен роскошной отделкой с использованием золота и мрамора, а также панорамными видами.

Пятизвёздочные отели пустеют, а люди едят раз в день: кого война добила в Дубае
Ранее власти Объединённых Арабских Эмиратов на фоне эскалации вокруг Ирана взялись за ревизию своих внешнеполитических связей. По словам президентского советника Анвара Гаргаша, пришло время разграничить надёжных партнёров и тех, кто вызывает сомнения. Какие именно государства попали в ту или иную категорию, политик уточнять не стал.

Александра Мышляева
