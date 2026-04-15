Отель-парус Jumeirah Burj Al Arab в Дубае закрывается на 1,5 года на реставрацию

Отель Jumeirah Burj Al Arab в Дубае пройдёт поэтапную реставрацию, которая продлится около 18 месяцев. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

«Эта программа реставрации знаменует собой новую главу в истории Jumeirah Burj Al Arab», — заявил генеральный директор Jumeirah Томас Мейер. Работы будут направлены на обновление интерьеров и улучшение пространства.

Проект возглавит французский архитектор Тристан Ауэр, известный своими решениями в сфере премиального дизайна. Он специализируется на сочетании современного стиля с классическими элементами.

Здание, открытое в 1999 году, считается архитектурным символом города. Отель расположен на искусственном острове и известен роскошной отделкой с использованием золота и мрамора, а также панорамными видами.

