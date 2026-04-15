15 апреля, 11:08

Глава Росгвардии возложил венок к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое

Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов в рамках официального визита делегации ведомства во Вьетнам возложил венок к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Церемония прошла на площади Бадинь, где в сентябре 1945 года была провозглашена независимость страны. Об этом сообщили в пресс-слжубе ведомства.

Глава Росгвардии также посетил Президентский дворец и Дом Хо Ши Мина. Генерал поблагодарил вьетнамских партнеров за возможность лично ознакомиться с историей жизни национального лидера и оставил памятную запись в Книге почётных гостей.

В официальных мероприятиях делегацию сопровождал чрезвычайный и полномочный посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. Визит направлен на укрепление двустороннего сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

Ранее сообщалось, что посол России в Иране Алексей Дедов посетил Стратегический совет по внешним связям Ирана, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью бывшего министра иностранных дел Камаля Харрази в результате американо-израильского удара. Дипломат оставил запись в книге памяти.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
