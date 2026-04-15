Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары России

Владимир Зеленский заявил о намерении отвечать на удары ВС РФ «дальнобойными санкциями». Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«На каждый российский удар будут наши ответы — наши дальнобойные санкции против агрессора, наше внутреннее развитие системы защиты и наше сотрудничество с партнёрами», — отметил он и признал нехватку ракет для ПВО, которая ощущается ежедневно.

По его словам, обеспечение такими средствами остаётся приоритетом для киевского режима. Власти ведут переговоры с западными странами о дополнительных поставках. Зеленский сообщил о договорённостях с Германией и Норвегией для усиления систем ПВО. Он выразил уверенность, что уже на этой неделе появятся дополнительные возможности для укрепления обороны.

Ранее Зеленский сообщил об острой нехватке ракет для Patriot. По его словам, поставки достигли критической отметки. Он также заявил, что внимание США к Украине ослабевает из-за конфликта с Ираном, что напрямую сказывается на объёмах военной помощи.