Жители Венгрии негативно отреагировали на восторженные заявления западных политиков после победы партии «Тиса». Об этом 14 апреля сообщило издание The European Conservative.

«Венгры, которым важны суверенитет, сильная экономика, контролируемые границы и защита семейных ценностей, наверняка с неодобрением отнесутся к тем, кто праздновал победу на выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра. С такими друзьями растут опасения по поводу будущего премьер-министра Венгрии», — говорится в публикации.

По данным СМИ, позитивные комментарии прозвучали со стороны ряда западных деятелей. В частности, поддержку выразили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. В материале подчёркивается, что подобная реакция вызывает настороженность у части общества. Основные опасения связаны с возможным влиянием внешних сил на политический курс страны.

Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра победила на выборах, получив 138 из 199 мест. Мадьяр выступил против ускоренного приёма Украины в Евросоюз, аргументируя это тем, что страна находится в состоянии войны. Также он заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным разные вопросы — в том числе недорогие энергоресурсы. В Кремле, в свою очередь, рассчитывают сохранить прагматичные отношения с новым руководством Венгрии после победы оппозиционной партии «Тиса».