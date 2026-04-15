European Conservative: Реакция Запада на победу «Тисы» злит венгров
© ТАСС / EPA
Жители Венгрии негативно отреагировали на восторженные заявления западных политиков после победы партии «Тиса». Об этом 14 апреля сообщило издание The European Conservative.
«Венгры, которым важны суверенитет, сильная экономика, контролируемые границы и защита семейных ценностей, наверняка с неодобрением отнесутся к тем, кто праздновал победу на выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра. С такими друзьями растут опасения по поводу будущего премьер-министра Венгрии», — говорится в публикации.
По данным СМИ, позитивные комментарии прозвучали со стороны ряда западных деятелей. В частности, поддержку выразили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. В материале подчёркивается, что подобная реакция вызывает настороженность у части общества. Основные опасения связаны с возможным влиянием внешних сил на политический курс страны.
Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра победила на выборах, получив 138 из 199 мест. Мадьяр выступил против ускоренного приёма Украины в Евросоюз, аргументируя это тем, что страна находится в состоянии войны. Также он заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным разные вопросы — в том числе недорогие энергоресурсы. В Кремле, в свою очередь, рассчитывают сохранить прагматичные отношения с новым руководством Венгрии после победы оппозиционной партии «Тиса».
