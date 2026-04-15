15 апреля, 12:10

Рост Петербурга поставили на паузу: к 2036 году население может не измениться

Обложка © DALL-E / Life.ru

Численность населения Санкт-Петербурга к 2036 году, по прогнозу Росстата, останется примерно на нынешнем уровне. Об этом в Заксобрании сообщил глава Петростата Александр Кукушкин. Речь идет не о 5 млн, а примерно о 5,6 млн жителей.

По словам Кукушкина, за последние десять лет население города выросло примерно на 5% и достигло 5,6 млн человек. Но в ближайшее десятилетие этот рост, как ожидается, фактически остановится.

Одной из причин он назвал демографическую ситуацию. Как сообщил глава Петростата, женщин выходит из активного фертильного возраста примерно вдвое больше, чем входит в него.

При этом за минувшие десять лет в Петербурге увеличилось и трудоспособное население — более чем на 5%. Однако впереди город ждет дальнейшее старение населения и рост нагрузки на работающих жителей.

По данным, озвученным в ЗакСе, через десять лет на тысячу трудоспособных петербуржцев будет приходиться около 350 пенсионеров. Именно этот сдвиг, наряду с естественной убылью, и будет сдерживать дальнейший рост города.

Марина Фещенко
