В РАО пояснили, почему разрешение Пугачёвой не нужно при «изъятии» у неё хитов

Песни Аллы Пугачёвой написаны профессиональными композиторами и поэтами, поэтому не нужно переделывать законодательство, чтобы произведения могли исполнять другие артисты. Об этом сказали в пресс-службе Российского авторского общества (РАО), комментируя призыв отобрать хиты у Примадонны.

Там напомнили, что Пугачёва редко писала стихи и музыку сама, а её песни из «золотой коллекции» — результат работы таких профессионалов, как Леонид Дербенёв, Илья Резник, Раймонд Паулс, Владимир Шаинский, Александр Зацепин, Марк Минков. Поэтому чтобы исполнить что-то из репертуара Примадонны, не нужно спрашивать разрешение лично у неё.

«В большинстве случаев нет никакой нужды «передавать» кому-то хиты Пугачёвой и тем более менять для этого законодательство. Любой автор <...> может спросить разрешения у поэта, композитора или их наследников и записать свою версию хита», — уточнили в РАО.

При этом, по словам пресс-службы общества, есть риск, что Пугачёва когда-нибудь запретит использовать свои песни по политическим основаниям, вот тогда придётся задуматься о механизме принудительной лицензии, который сейчас есть в патентном законодательстве.

Напомним, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал отдать хиты Примадонны другим исполнителям. Однако в профессиональной музыкальной среде засомневались в возможности реализовать подобное предложение.