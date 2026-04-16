Странный фетиш Ибрагима Безумного: Зачем султан в гареме сравнивал наложниц с коровами

Поклонники нашумевшего сериала «Великолепный век» привыкли видеть перед собой изящные силуэты Хюррем, Махидевран и других обитательниц султанского гарема. Экранные красавицы соперничают в грациозности, а их тонкие талии давно стали эталоном женской привлекательности для миллионов зрительниц. Однако историческая правда, как это часто бывает, выглядит куда прозаичнее и тяжеловеснее. Life.ru разобрался, о каких стандартах красоты Османской империи умолчали создатели сериала. Вы готовы?

Фетиш на коров: как это отражалось на наложницах

Но речь идёт не о Сулеймане, который, к слову, предпочитал ум и характер, а не килограммы, а о султане Ибрагиме Первом, прозванном Безумным. Он взошёл на престол в 1640 году, проведя почти всю предыдущую жизнь взаперти. Неудивительно, что рассудок правителя дал трещину, а его вкусы сформировались более чем специфически. Миниатюрные наложницы его попросту не интересовали. Мать султана, быстро смекнув, в чём дело, велела удвоить порции рабынь и выставить в гареме столы, ломящиеся от сладостей. Пропуском в покои падишаха стали не изящные щиколотки, а внушительные объёмы.

По одной из легенд, страсть к пышным формам подогрело в Ибрагиме наблюдение за коровой… Якобы правитель был настолько впечатлён увиденным, что приказал изготовить золотую копию вымени и разыскать женщину, анатомически схожую с этим животным. Сто пятьдесят килограмм считались минимальным порогом для попадания в фаворитки, двести — уже серьёзной заявкой на успех.

Как рассказывает Киноафиша, главной любимицей Безумного Ибрагима стала наложница по имени Шекер Паре, что переводится как «кусочек сахара», или «Сахарок». Она довела свой вес до двухсот тридцати килограмм и прочно заняла место фаворитки! Именно ей, согласно легенде, и досталась та самая золотая копия коровьего вымени. Детей она султану, понятное дело, не родила, но Ибрагима это обстоятельство не волновало. А вот Ибрагима привлекал исключительно масштаб женщины, а не способность родить.

Хюррем, жившая веком ранее, об этом безумии, к счастью, не подозревала. Её супруг Сулейман предпочитал ум и характер, а не килограммы. Так что создатели «Великолепного века», пожалуй, не соврали. В случае с Ибрагимом им пришлось бы искать совсем других актрис.