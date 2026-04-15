«Красные линии стёрты»: Песков высказался об убийстве лидеров

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости убийства лидеров государств на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.

«Красные линии» в ситуации с Ираном были стёрты, нельзя убивать лидеров стран. Одна страна не должна бомбить другую. Это действия, противоречащие международному праву. А международное право нельзя забывать и нельзя игнорировать, нельзя пренебрегать им», — отметил Песков.