15 апреля, 17:38

При атаке ВСУ в Белгородской области погибла мирная жительница

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в хуторе Екатериновка Волоконовского округа. FPV-дрон атаковал территорию местного сельхозпредприятия. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Оперативные службы работают на месте происшествия.

«Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал глава региона.

Белгородская область вновь подверглась атакам украинских беспилотников. В селе Грузское Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника ранен мужчина. У него диагностирована минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения ноги. Пострадавший доставлен в Борисовскую ЦРБ, а затем будет переведён в белгородскую больницу №2. В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон полностью уничтожил легковой автомобиль, ранения получили трое мужчин. Один из них в тяжёлом состоянии с травматическими ампутациям, у двоих — минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Анастасия Никонорова
