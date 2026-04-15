Нарышкин: Твёрдость Ирана доказала конец эпохи диктата в мире

Воля и твёрдость, которые проявил Иран в нынешнем конфликте с США и Израилем, доказали, что мир сильно изменился. Диктат по отношению к другим государствам больше невозможен. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он озвучил позицию по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь.

«Твёрдая позиция Ирана, воля Ирана доказали, что мир другой, мир на самом деле сильно изменился, он всё больше и больше становится многополярным и диктат по отношению к Ирану и другим государствам сегодня просто невозможен», — приводит ТАСС слова директора СВР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что удары по Ирану больше не возобновятся. В Кремле отметили, что Россия продолжит укреплять стратегическое партнёрство с Ираном. Страна остаётся действующим союзником РФ. Одновременно официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию о договорённости с США. Речь шла о продлении режима прекращения огня. Дипломат пояснил — переговоры через пакистанского посредника продолжаются.