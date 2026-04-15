«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» завершил четвертьфинальную серию с минским «Динамо». Четвёртый матч в Казани закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев. Голами отметились Никита Лямкин (13-я минута), Дмитрий Яшкин (30) и Александр Барабанов (40). У гостей отличились Вадим Шипачёв (58) и Даниил Липский (60).

Матч выдался нервным и богатым на события. В первом отрезке состоялись две драки, а команды в сумме набрали 38 минут штрафа. Во втором периоде после видеопросмотров судьи отменили два гола минчан. Серия до четырёх побед завершилась в четырёх играх.

Напомним, в регулярном чемпионате «Динамо» заняло второе место на Западе, «Ак Барс» — третье на Востоке. В первом раунде минчане выиграли московское «Динамо» (4-0), а казанцы разобрались с челябинским «Трактором» (4-1). В очной дуэли сильнее оказался «Ак Барс».

Ранее Life.ru рассказывал, что ярославский «Локомотив» стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ. В четвёртом матче серии железнодорожники разгромили уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:0.