15 апреля, 22:06

Иран предложил Италии закончить «холодную» войну за мороженое из-за перепалки Трампа и Мелони

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Иран предложил Италии стать союзником вместо Соединённых Штатов. «Подачу заявки на эту вакансию» опубликовало посольство Ирана в Гане на фоне публичной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Единственное, из-за чего Иран и Италия когда-либо спорили – это кто изобрёл мороженое. Фалуде появилось раньше, джелато стало популярнее. Уже две тысячи лет у нас идёт «холодная» война на эту тему», – написали в аккаунте дипмиссии.

«Да пребудет с вами слава»: Президент Ирана вступился за папу римского после выпада Трампа
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп раскритиковал Джорджу Мелони после того, как она поддержала папу римского. Американский президент заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что в шоке от Мелони и ошибался, думая, что она смелая. Мелони назвала заявления Трампа в адрес понтифика неприемлемыми. В ответ Трамп заявил, что Мелони позволила бы Ирану разнести Италию в щепки за две минуты, будь у него такая возможность.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
