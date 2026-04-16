Без мадридского «Реала»: Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов. В ответном матче четвертьфинала на «Арене Мюнхен» немцы обыграли мадридский «Реал» со счётом 4:3. Первая игра так же осталась за «Баварией» (2:1), по сумме двух встреч они победили соперника со счётом 6:4. Их соперником по полуфиналу станет французский ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Сам ответный матч выдался очень ярким. Игрок мадридцев Арда Гюлер открыл счёт на первой минуте после ошибки вратаря хозяев Мануэля Нойера. Хабев «Баварии» Александар Павлович сравнял на шестой минуте. Гюлер со штрафного сделал дубль на 29-й, форвард мюнхенцев Гарри Кейн восстановил равновесие на 38-й, а нападающий Килиан Мбаппе вывел «Реал» вперёд уже на 42-й. Во втором тайме на 86-й минуте вторую жёлтую карточку, превратившуюся в красную, получил полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга, «Бавария» в большинстве смогла забить уже через три минуты — точным ударом из-за пределов штрафной мяч в ворота отправил Луис Диас. В компенсированное время Майкл Олисе установил окончательный счёт.

Тем временем лондонский «Арсенал» в ответном матче сыграл 0:0 с лиссабонским «Спортингом» на «Эмирейтс». Первую встречу «канониры» выиграли со счётом 1:0, так что они тоже прошли в полуфинал. Там «Арсенал» встретится с мадридским «Атлетико».