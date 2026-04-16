Знаю, но молчу: Россияне признались, что их языковая уверенность близка к нулю

Согласно исследованию онлайн-школы иностранных языков Skyeng, с результатами которого ознакомился Life.ru, уровень языковой уверенности у большинства россиян остаётся низким. Более половины опрошенных — 51% — оценивают свои навыки ниже 30 баллов из 100. Из них 25% заявили, что их уровень «на полном нуле», ещё 26% чувствуют себя уверенно лишь на уровне 10–30 баллов. Ещё 23% респондентов оценили свои знания в диапазоне от 30 до 50 баллов. Таким образом, почти три четверти россиян — 74% — оценивают свою языковую уверенность ниже среднего уровня.

Более высокие оценки встречаются значительно реже: 14% респондентов ощущают уверенность на уровне 50–70 баллов, 8% — на уровне 70–90 баллов, и лишь 4% считают, что владеют языком на 100%.

Россияне достаточно чётко понимают, что именно помогло бы им повысить этот показатель. Главным фактором стала разговорная практика — её выбрали 29% опрошенных. Почти столько же — 28% — уверены, что дело не столько в знаниях, сколько в самооценке. Ещё 21% отметили, что для уверенности им не хватает понимания иностранного контента: фильмов, книг и других материалов.

Ещё 10% считают, что повысить уровень помогут регулярные занятия с преподавателем. 6% уверены, что важным фактором является поддержка и похвала со стороны близких. Наименьшее число респондентов — 5% — связывают возможный рост уверенности со сдачей экзаменов.

«Языковая уверенность — это не только про знания, но и про практику. Даже при хорошем уровне многие боятся говорить из-за страха ошибки. Регулярная практика, поддерживающая среда и постепенное усложнение задач помогают преодолеть этот барьер. Важно не просто учить язык, а использовать его в реальных ситуациях — тогда языковая уверенность может расти», — отметила академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Ранее Анатолий Вассерман назвал оптимальный возраст для изучения второго иностранного языка. В раннем возрасте дети легче осваивают языки в многоязычной среде и, как правило, не смешивают их между собой. После этого возраста процесс усложняется и требует более системного подхода.