Следствие утяжелило обвинение миллиардеру Сулейманову, добавив статью за ОПС

Уголовное дело в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова, задержанного в октябре 2025 года в своём доме на Рублёвке, получило новый виток. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмену инкриминировали дополнительный особо тяжкий состав.

Помимо организации двух убийств и одного покушения (одна из жертв — глава ФСФО Георгий Таль, убитый в 2004 году), Сулейманову теперь вменяют создание преступного сообщества (ОПС). Остальным фигурантам этого громкого дела следствие добавило участие в нём.

Среди сообщников бизнесмена оказался гражданин Украины Денис Зейкан (уроженец Закарпатья, он же Василий Губаль). По версии следствия, после освобождения он уехал на родину, сменил имя и вновь участвовал в покушении, организованном Сулеймановым в 2021 году. Другой предполагаемый подельник — Ахмед Батырсаханов, который ранее был судим за стрельбу по десантникам.

В рамках расследования уже провели более 40 обысков в Московском регионе и Дагестане. Всем фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

