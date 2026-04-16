Следствие утяжелило обвинение миллиардеру Сулейманову, добавив статью за ОПС
Ибрагим Сулейманов. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Уголовное дело в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова, задержанного в октябре 2025 года в своём доме на Рублёвке, получило новый виток. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмену инкриминировали дополнительный особо тяжкий состав.
Помимо организации двух убийств и одного покушения (одна из жертв — глава ФСФО Георгий Таль, убитый в 2004 году), Сулейманову теперь вменяют создание преступного сообщества (ОПС). Остальным фигурантам этого громкого дела следствие добавило участие в нём.
Среди сообщников бизнесмена оказался гражданин Украины Денис Зейкан (уроженец Закарпатья, он же Василий Губаль). По версии следствия, после освобождения он уехал на родину, сменил имя и вновь участвовал в покушении, организованном Сулеймановым в 2021 году. Другой предполагаемый подельник — Ахмед Батырсаханов, который ранее был судим за стрельбу по десантникам.
В рамках расследования уже провели более 40 обысков в Московском регионе и Дагестане. Всем фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее Life.ru писал, что в Челябинске задержали лидера ОПГ «Вахрушевские» Артака Варосяна. При обысках в доме Варосяна изъяли драгметаллы. По данным следствия, они были добыты преступным путём на ПАО ЮГК.
