В Стерлитамаке объявили режим «чёрного неба»

В башкирском Стерлитамаке объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), более известный как «чёрное небо». Он начнёт действовать с 20:00 и продлится сутки, об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Из-за штиля вредные выбросы от автомобилей и промышленных предприятий не будут рассеиваться, а скопятся прямо у поверхности земли — на уровне жилых домов. Дышать такой смесью крайне вредно.

Горожан призывают соблюдать стандартные меры предосторожности: сократить время пребывания на улице, плотно закрыть окна и по возможности не проветривать помещения. При сильной загазованности рекомендуют использовать системы очистки воздуха или хотя бы влажную марлю.

Это не первый раз за весну, когда в городе «чёрное небо» — в марте режим уже объявляли. Кстати, а ранее стало известно, что за 2025 год аналитики зафиксировали 336 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в России. Этот показатель оказался на 41% выше значений 2024-го и стал максимальным за последние четыре года.