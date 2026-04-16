Стример Clavicular попал в больницу в Майами с подозрением на передозировку

Американский стример Clavicular, настоящее имя которого Брейден Питерс, попал в больницу в Майами после резкого ухудшения состояния во время прямой трансляции. О госпитализации после подозрения на передозировку сообщили TMZ и People.

По данным People, во время эфира блогер выглядел дезориентированным, говорил замедленно, а затем трансляцию резко прервали. После этого его доставили в медучреждение.

Издание пишет, что в больнице 20-летнему стримеру потребовалась кислородная поддержка. Позже он сообщил подписчикам, что уже находится дома и восстанавливается.

Сам Clavicular после выписки признал, что инцидент мог быть связан с употреблением веществ, которые он использовал как способ справляться с состоянием в публичных местах. При этом окончательные медицинские выводы в публикациях не приводятся.

Вокруг истории быстро поднялась новая волна обсуждений, поскольку Clavicular известен как один из самых скандальных представителей субкультуры looksmaxxing. Ранее он уже попадал в новости из-за неоднозначных высказываний и других инцидентов.