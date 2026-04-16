16 апреля, 08:40

Стример Clavicular попал в больницу в Майами с подозрением на передозировку

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ clavicular

Американский стример Clavicular, настоящее имя которого Брейден Питерс, попал в больницу в Майами после резкого ухудшения состояния во время прямой трансляции. О госпитализации после подозрения на передозировку сообщили TMZ и People.

По данным People, во время эфира блогер выглядел дезориентированным, говорил замедленно, а затем трансляцию резко прервали. После этого его доставили в медучреждение.

Издание пишет, что в больнице 20-летнему стримеру потребовалась кислородная поддержка. Позже он сообщил подписчикам, что уже находится дома и восстанавливается.

10 звёзд "Дома-2", которые умерли ужасной смертью, и хорошо, что это не попало в реалити-шоу
10 звёзд "Дома-2", которые умерли ужасной смертью, и хорошо, что это не попало в реалити-шоу

Сам Clavicular после выписки признал, что инцидент мог быть связан с употреблением веществ, которые он использовал как способ справляться с состоянием в публичных местах. При этом окончательные медицинские выводы в публикациях не приводятся.

Вокруг истории быстро поднялась новая волна обсуждений, поскольку Clavicular известен как один из самых скандальных представителей субкультуры looksmaxxing. Ранее он уже попадал в новости из-за неоднозначных высказываний и других инцидентов.

От Элвиса до Турчинского: Самые загадочные смерти звёзд, над которыми фанаты до сих пор ломают головы
От Элвиса до Турчинского: Самые загадочные смерти звёзд, над которыми фанаты до сих пор ломают головы

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Марина Фещенко
