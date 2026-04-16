Авиакомпания сняла с рейса отца и 4-летнего ребёнка перед поездкой в Диснейленд

Семейная пара из Луизианы подала в суд на авиакомпанию American Airlines. Причиной стал инцидент, произошедший 1 марта 2025 года во время их поездки в Диснейленд. Подробности этой истории обнародовал портал People.

Коби и Эмили Стюарт заплатили более 5 тысяч долларов за перелёт из Лейк-Чарльза в Орландо. Они прибыли в аэропорт с четырьмя детьми почти за два часа до вылета и сразу направились на регистрацию. Однако после того, как сотрудник узнал, что Эмили плохо слышит и общается языком жестов, он заявил, что отца и одного из детей — четырёхлетнего сына пары — необходимо снять с рейса.

Родители попытались объяснить: из-за инвалидности жены Коби не может лететь отдельно, ему нужно помогать ей с детьми. Но их просьбу якобы проигнорировали. В итоге мужчина добровольно отказался от перелёта, чтобы воссоединиться с семьёй позже. Ему выдали ваучер на 1,2 тысячи долларов, который впоследствии аннулировали.

В иске семья требует 50 тысяч долларов за «умышленное причинение эмоционального стресса, страха и тревоги». По мнению Стюартов, их права ущемили именно из-за инвалидности матери.

