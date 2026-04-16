Умер «патриарх инвестиций» Марк Мобиус

Умер Марк Мобиус — один из самых известных экспертов по развивающимся рынкам
Обложка © Wikipedia / marcinmizerski.com
Американский инвестор Марк Мобиус умер 15 апреля в возрасте 89 лет. О его смерти сообщили Mobius Capital Partners и Reuters.Мобиус был одним из самых известных в мире специалистов по развивающимся рынкам. Его имя прежде всего связывали с инвестициями в страны Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.
Широкую известность он получил во время работы в Templeton Emerging Markets Group, которую возглавлял более 30 лет. Именно его часто называли одним из тех, кто помог привлечь западный капитал на рынки, которые раньше считались слишком рискованными. Позже Мобиус стал сооснователем Mobius Capital Partners. Даже в последние годы он продолжал активно комментировать ситуацию на глобальных рынках и сохранял интерес к развивающимся экономикам. За инвестором закрепилась репутация человека, который предпочитал изучать страны и компании не из кабинета, а на месте. Reuters пишет, что за карьеру он посетил как минимум 112 стран.
Мобиуса нередко называли одной из самых ярких фигур в мире международных инвестиций. Его смерть стала заметной новостью для финансового сообщества далеко за пределами США.
