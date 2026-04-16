Умер «патриарх инвестиций» Марк Мобиус

Американский инвестор Марк Мобиус умер 15 апреля в возрасте 89 лет. О его смерти сообщили Mobius Capital Partners и Reuters.Мобиус был одним из самых известных в мире специалистов по развивающимся рынкам. Его имя прежде всего связывали с инвестициями в страны Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.

Широкую известность он получил во время работы в Templeton Emerging Markets Group, которую возглавлял более 30 лет. Именно его часто называли одним из тех, кто помог привлечь западный капитал на рынки, которые раньше считались слишком рискованными. Позже Мобиус стал сооснователем Mobius Capital Partners. Даже в последние годы он продолжал активно комментировать ситуацию на глобальных рынках и сохранял интерес к развивающимся экономикам. За инвестором закрепилась репутация человека, который предпочитал изучать страны и компании не из кабинета, а на месте. Reuters пишет, что за карьеру он посетил как минимум 112 стран.