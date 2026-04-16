Милонову не понравилась идея порки за непристойные фото с куличами

Ни РПЦ, ни другие организации не имеют права назначать человеку телесные наказания. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на слова протоиерея Кирилла Иванова, который предложил ввести публичную порку за непристойные фото с куличами.

Милонов подчеркнул, что речь идёт о личной позиции священника, а не о позиции РПЦ.

«Я таких предложений от представителей Русской православной церкви не слышал. Если кто-то что-то, извините меня, сказал неудачно, то это ни в коем случае не позиция Церкви», — приводит комментарий Милонова RTVI.

По словам депутата, от церкви подобных заявлений не поступал.

Напомним, в дни Пасхи московская кальянщица опубликовала скандальное видео. Девушка забила кальян на куличе и подписала ролик фразой «Даже Христос от такого воскрес». В МВД опубликовали кадры с извинениями девушки — она попросила прощения и заявила, что не хотела никого задеть. Возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».