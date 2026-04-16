Кортизоловая ловушка: Что съесть после ссоры с мужем, чтобы стресс не «отложился» на талии

Стресс откладывается на наших боках: когда мы нервничаем, то часто переедаем и в основном «закусываем» сладким. Что съесть, например, после ссоры, но без вреда для талии, Life.ru рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова.

Чтобы избежать угрозы набора веса после ссоры с мужем, лучше сладкое заменить полезными омега-3 жирами. Можно съесть какую-нибудь вкусную рыбу с овощами, потому что омега-3 и белок успокаивают при стрессе. Также можно съесть авокадо с тыквенными семечками — в семечках есть магний, который снимает чувство тревожности. Ольга Бурлакова Нутрициолог

Главное — не пытаться заесть стресс сладкими конфетами, выпечкой или алкоголем (алкоголь тоже содержит много сахара и ведёт к лишнему весу), а съесть салат или банан, в котором тоже есть магний. Также полезно погрызть семечки или орешки, поскольку сам процесс пережёвывания сам по себе тоже расслабляет. Срабатывает древний инстинкт: если у меня есть возможность спокойно поесть, значит за мной никто не гонится.

«Когда мы очень стрессуем, действительно можно держать под рукой орешки или семечки. Это то, что быстро отвлечёт, не даст сорваться на сладкое, успокоит благодаря жеванию, насытит, даст магний. Человек начнёт восстанавливаться, и уровень кортизола упадёт», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что умеренное ежедневное употребление шоколада (15–30 г горького с 70% какао) не ведёт к набору веса. По словам диетологов, ключевую роль играют общий рацион и образ жизни, а не отдельные продукты.