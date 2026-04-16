Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 11:05

В Казани четвероклассник выпал из окна школы во время урока

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Ученик выпал из окна средней школы №98 во время урока в Казани. Как пишет Mash Iptash со ссылкой на очевидцев, на место прибыла скорая помощь, пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Что стало причиной инцидента, неизвестно. Телеграм-канал пишет, что в момент падения в классе находилась новая классная руководительница. По словам ровесников, прошлая учительница недавно уволилась.

Ранее в Калужской области сотни школьников отправились на карантин. Всё из-за того, что порядка двухсот учеников с 1 по 9 классы пожаловались на рвоту, понос и жар. Несколько человек госпитализировали. Официально причиной называется вспышка ОРВИ, однако родители уверены: всё дело в кишечной инфекции. По данным же Life.ru, всему виной может быть недавняя дезинсекция от крыс, мышей и тараканов.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar