В Казани четвероклассник выпал из окна школы во время урока

Ученик выпал из окна средней школы №98 во время урока в Казани. Как пишет Mash Iptash со ссылкой на очевидцев, на место прибыла скорая помощь, пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее в Калужской области сотни школьников отправились на карантин. Всё из-за того, что порядка двухсот учеников с 1 по 9 классы пожаловались на рвоту, понос и жар. Несколько человек госпитализировали. Официально причиной называется вспышка ОРВИ, однако родители уверены: всё дело в кишечной инфекции. По данным же Life.ru, всему виной может быть недавняя дезинсекция от крыс, мышей и тараканов.