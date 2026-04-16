Святая святых правосудия: Верховный суд напомнил о незыблемости тайны совещательной комнаты

Верховный суд РФ в очередной раз напомнил судьям о святости совещательной комнаты. Если уж ушли выносить приговор по уголовному делу — сидите там и не отвлекайтесь, даже на другие процессы. Иначе приговор отменят, как это уже случилось в одном громком деле. Об этом пишет «Гарант.ру».

История, попавшая в недавний обзор ВС, выглядит курьёзно. Судья ушёл в совещательную комнату в 14:30 одного дня, а вышел только в 14:00 следующего. Казалось бы, работал, но прокурор копнул глубже.

Выяснилось, что за эти почти сутки председательствующий успел рассмотреть несколько гражданских дел и даже огласить по ним решения. Прямо во время тайного совещания по уголовному преступлению.

Верховный суд объяснил: по закону (статьи 295 и 310 УПК) покидать комнату для вынесения приговора можно только для отдыха — по окончании рабочего дня или в обед. Но никак не для того, чтобы переключиться на «гражданку».

«Нарушение тайны совещательной комнаты — это существенное процессуальное нарушение, влекущее отмену приговора», — резюмировала высшая инстанция.

Дело отправили на новое рассмотрение. А судьям дали понять: «совещаетесь — сидите тихо».

