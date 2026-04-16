Будущий глава кабмина Венгрии Мадьяр отказался от резиденции Орбана

Будущий руководитель венгерского правительства Петер Мадьяр проигнорировал апартаменты Виктора Орбана в Будайской крепости. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, резиденция лидера партии «Тиса» будет находиться в министерстве на противоположной стороне Дуная.

Будайская крепость. Фото © Wikipedia

Политик мотивировал свой шаг потребностью трудиться по соседству с парламентом. Уходящий премьер вложил в реставрацию этого особняка почти 200 миллиардов форинтов, что эквивалентно 650 миллионам долларов.

Советник Мадьяра Золтан Танач, комментируя переезд из 300-летнего здания, заявил, что «правильная власть выглядит иначе».