Будущий глава кабмина Венгрии Мадьяр отказался от резиденции Орбана
© ТАСС / АР, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Будущий руководитель венгерского правительства Петер Мадьяр проигнорировал апартаменты Виктора Орбана в Будайской крепости. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, резиденция лидера партии «Тиса» будет находиться в министерстве на противоположной стороне Дуная.
Будайская крепость. Фото © Wikipedia
Политик мотивировал свой шаг потребностью трудиться по соседству с парламентом. Уходящий премьер вложил в реставрацию этого особняка почти 200 миллиардов форинтов, что эквивалентно 650 миллионам долларов.
Советник Мадьяра Золтан Танач, комментируя переезд из 300-летнего здания, заявил, что «правильная власть выглядит иначе».
Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» под руководством Мадьяра победила в ходе парламентских выборов, получив 138 кресел в Государственном собрании из 199. Избрание нового венгерского премьера состоится в течение ближайшего месяца. Мадьяр уже заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
