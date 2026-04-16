16 апреля, 12:17

Школьник из Закарпатья выстрелил в одноклассника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

На западе Украины, в Закарпатской области, прямо во время урока школьник выстрелил в своего одноклассника. Данный факт подтвердила пресс-служба Национальной полиции, разместив официальную информацию в Telegram-канале.

Около половины десятого утра на номер экстренной службы 102 поступил тревожный звонок: неизвестный сообщил, что ученик девятого класса угрожает расправой всем присутствующим в школе. По версии правоохранителей, в самый разгар занятия несовершеннолетний внезапно достал оружие и нажал на спуск дважды. Одна из пуль попала в соседа по парте, после чего стрелявший немедленно покинул место происшествия и попытался замести следы. Сотрудники патрульной полиции оперативно обнаружили и задержали беглеца, уточнили в ведомстве.

В полиции также сообщили, что пострадавшего осмотрели врачи — серьёзной опасности для его жизни и здоровья нет. Правоохранители изъяли орудие преступления. Согласно предварительным выводам, речь идёт о травматическом пистолете.

Школьник запустил сигнальную ракету в одноклассницу в Петербурге
Ранее в Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета, затем распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно, но при падении сломал ноги. Известно, что при нём также был сигнальный пистолет.

Вероника Бакумченко
