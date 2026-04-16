Количество иностранных пользователей мессенджера МАХ достигло 7 млн

Национальный мессенджер МАХ набирает популярность за рубежом: число иностранных пользователей достигло 7 миллионов человек. Как сообщили в пресс-службе компании, с начала 2026 года зарубежная аудитория отправила более миллиарда сообщений и совершила 220 миллионов звонков.

Наиболее активно мессенджером пользуются в Узбекистане, Белоруссии и Казахстане. Возможность регистрации в МАХ теперь доступна гражданам 40 государств мира.

На начало апреля общая база пользователей приложения составила 110 миллионов человек, при этом ежедневная аудитория превышает 80 миллионов.

MAX — это российский мессенджер и многофункциональная цифровая платформа. Он предлагает все стандартные функции для общения: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения и обмен файлами большого размера. Кроме того, в MAX можно совершать денежные переводы и читать новостные каналы (в тестовом режиме). Платформа также включает в себя экосистему мини-приложений и чат-ботов для решения повседневных задач бизнеса и пользователей. MAX зарегистрирован в реестре российского ПО и доступен на всех популярных устройствах: смартфонах, компьютерах и в веб-версии.

Ранее сообщалось, что мессенджер MAX получил статус социальной сети. Решение позволяет приложению полноценно работать как платформа для публичного обмена информацией, включая создание и ведение каналов, публикацию контента и взаимодействие с большой аудиторией. Кроме того, в мессенджере стал доступен новый инструмент для учителей – специальный чат-бот. Его разработали с целью оказывать юридическую поддержку в конфликтных ситуациях.