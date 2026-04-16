Главреда «Сапы» Джикаеву отправили в СИЗО до 12 июня

В Москве по решению суда под стражу отправили главного редактора телеграм-канала «Сапа» Алину Джикаеву. Информацию об этом распространила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Следователи ведомства ходатайствовали перед судом, и в отношении Джикаевой избрали наказание в виде заключения под стражу. Второй фигурант дела — оперативный дежурный УМВД по Махачкале — получил более мягкую меру пресечения: его поместили под домашний арест. Подробности пока не раскрываются. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства.

«По ходатайству следователей столичного СК в отношении главного редактора телеграм-канала «Сапа» Алины Джикаевой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении оперативного дежурного ДЧ УМВД России по Махачкале судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного редактора телеграм-канала «Сапа» Алины Джикаевой и сотрудника полиции из Махачкалы. По данным, в период с 2020 по 2025 год редактор регулярно получала от оперативного дежурного закрытую информацию о происшествиях и оперативной обстановке в двух республиках — Дагестане и Северной Осетии. Передаваемые сведения содержали персональные данные граждан. За эти услуги полицейский, по версии обвинения, получил вознаграждение в размере свыше 250 тысяч рублей. Фигурантам вменяют сразу несколько статей: превышение должностных полномочий, получение взятки и дачу взятки. Джикаева проходит по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 291 УК РФ. На допросах главред категорически отвергла свою вину. Иначе повёл себя оперативный дежурный — он дал признательные показания.