Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 21:24

Минобрнауки анонсировало дополнительные требования к практике студентов-медиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xalien

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xalien

Министерство науки и высшего образования РФ планирует установить дополнительные требования к практике студентов-медиков. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных актов. В пояснительной записке говорится о внесении изменений в образовательные стандарты.

«Проект приказа предусматривает внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, входящим в область образования «Здравоохранение и медицинские науки», в части требований к кадровому и материально-техническому обеспечению реализации образовательных программ при проведении практической подготовки», — указано в документе.

Согласно проекту, в амбулаторных условиях курировать 15 практикантов будут не менее двух врачей-специалистов. База для практики должна вести медицинскую деятельность, соответствующую профилю дисциплины. Практические занятия смогут проводить только врачи с профильным стажем от трёх лет. Численность групп на семинарах ограничат 12 человеками, на практических занятиях — 15. Новые правила планируют ввести с 1 сентября 2026 года.

Общагу дадут не всем: Новый порядок предоставления мест студентам вступит в силу с 1 сентября
Общагу дадут не всем: Новый порядок предоставления мест студентам вступит в силу с 1 сентября

Ранее сообщалось, что в России сформируют новый перечень специальностей в вузах. Работа ведётся в рамках перехода на обновлённую систему высшего образования. Изменения затронут также и научные специальности. Новый перечень разработают с учётом результатов пилотного проекта по реформе образовательных уровней. Этот проект стартовал в мае 2023 года. Он предполагает разделение высшего образования на базовый и специализированный уровни. Аспирантуру выделят в отдельный вид образования для подготовки научных кадров.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar