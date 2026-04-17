Минобрнауки анонсировало дополнительные требования к практике студентов-медиков

Министерство науки и высшего образования РФ планирует установить дополнительные требования к практике студентов-медиков. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных актов. В пояснительной записке говорится о внесении изменений в образовательные стандарты.

«Проект приказа предусматривает внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, входящим в область образования «Здравоохранение и медицинские науки», в части требований к кадровому и материально-техническому обеспечению реализации образовательных программ при проведении практической подготовки», — указано в документе.

Согласно проекту, в амбулаторных условиях курировать 15 практикантов будут не менее двух врачей-специалистов. База для практики должна вести медицинскую деятельность, соответствующую профилю дисциплины. Практические занятия смогут проводить только врачи с профильным стажем от трёх лет. Численность групп на семинарах ограничат 12 человеками, на практических занятиях — 15. Новые правила планируют ввести с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России сформируют новый перечень специальностей в вузах. Работа ведётся в рамках перехода на обновлённую систему высшего образования. Изменения затронут также и научные специальности. Новый перечень разработают с учётом результатов пилотного проекта по реформе образовательных уровней. Этот проект стартовал в мае 2023 года. Он предполагает разделение высшего образования на базовый и специализированный уровни. Аспирантуру выделят в отдельный вид образования для подготовки научных кадров.