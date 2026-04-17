Вернувшая жильё через суд петербургская пенсионерка сбежала от экспертизы

В Санкт-Петербурге пенсионерка, которая через суд вернула себе ранее проданную квартиру, скрылась от оперативников и уклоняется от назначенной судебно-психиатрической экспертизы по уголовному делу о мошенничестве. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

История началась летом 2024 года, когда Наталья М. продала квартиру на проспекте Энтузиастов за 5,1 млн рублей. Позднее женщина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, и через суд добилась признания сделки недействительной. Покупатели, несмотря на оформление права собственности, фактически не смогли получить доступ в жильё — прежняя владелица отказалась съезжать.

Позже они подали иск о выселении, а продавец, в свою очередь, оспорила сделку. Назначенная психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у неё психических расстройств, но указала на влияние неизвестных лиц в момент продажи. Суд признал договор недействительным: квартиру вернули Наталье, а покупателям постановили вернуть уплаченные средства.

После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Покупатели получили статус потерпевших, а женщина стала подозреваемой. В рамках расследования следователь назначил повторную судебно-психиатрическую экспертизу 30 января 2026 года. Однако подозреваемая начала уклоняться от процедуры и неоднократно не являлась на вызовы. Попытка доставить её на обследование под контролем силовиков также не увенчалась успехом — женщина скрылась и до сих пор находится в розыске.

Ранее Life.ru рассказывал, что «схема Долиной» заставила риелторов проверять родственников продавца жилья. Справок из психдиспансера и стандартных документов стало недостаточно — слишком высок риск, что владелец впоследствии оспорит продажу и вернёт квартиру.