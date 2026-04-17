Женщину без бюстгальтера чаще считают более привлекательной, но и менее верной

Женщину без бюстгальтера в общественном месте чаще воспринимают как более привлекательную, но одновременно и как менее верную. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology.

В работе учёные использовали две части данных. Сначала они собрали самоотчёты 409 женщин из Словакии о том, как часто те носят бюстгальтер дома и в общественных местах. Затем 277 мужчин и 158 женщин оценивали изображения и высказывали мнение о привлекательности и предполагаемой верности женщин с бюстгальтером и без него.

Исследование показало, что без бюстгальтера в публичном пространстве женщины появляются заметно реже, чем в частной обстановке. Авторы также обнаружили связь между отказом от бюстгальтера и более сильным страхом сексуальных домогательств: чем выше был этот страх, тем реже участницы выбирали такой вариант.

При оценке изображений и мужчины, и женщины чаще называли образ без бюстгальтера более привлекательным. Но тот же образ одновременно чаще связывали с меньшей верностью. Авторы подчёркивают, что речь идёт именно о социальном восприятии и стереотипах наблюдателей, а не о реальном поведении женщин.

Интересно, что женщины в этом исследовании даже выше, чем мужчины, оценивали привлекательность образа без бюстгальтера. Авторы предполагают, что здесь могут работать не только мужские ожидания, но и женская конкуренция и восприятие такого образа как сигнала уверенности и высокой привлекательности.

Лифчики тем временем способны не только доставлять неудобства, но и серьёзно вредить здоровью. Как объяснила стилист Алёна Газитуллина, неправильно подобранное бельё смещает нагрузку с пояса на плечи и шею, что со временем приводит к сутулости. Многие женщины недооценивают этот фактор, списывая плохую осанку на сидячую работу или стресс.