Орал так, что сорвал голос: Трамп жёстко припугнул Тегеран во время телефонного звонка

Американский лидер Дональд Трамп перешёл к прямому диалогу с иранскими властями, лично инициировав телефонные переговоры. Беседа оказалась крайне эмоциональной и жёсткой. Как сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм*, президент США настолько активно отстаивал свою позицию, что в итоге потерял голос.

По словам политика, дискуссия быстро переросла в конфликтную стадию. Американский лидер не стеснялся в выражениях и прямо предупредил собеседников о последствиях, которые ожидают Тегеран при продолжении текущего курса.

«Трамп напрямую разговаривает с иранцами. Он сам ведёт переговоры. Он разговаривал по телефону с иранцами пару дней назад, и разговор стал довольно напряжённым — до такой степени, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдёт, если они будут продолжать играть в игры», — передал детали беседы Грэм*.

Сенатор добавил, что интенсивность диалога была запредельной. Законодатель подчеркнул, что не хотел бы оказаться на месте тех, кому пришлось выслушивать столь жёсткие требования.

«У него действительно пропал голос. Я бы не хотел быть иранцем, находящимся на другом конце этой беседы», — резюмировал республиканец.

На данный момент официальных комментариев от иранской стороны о содержании звонка не поступало. Мировое сообщество следит за развитием ситуации, ожидая реакции на столь резкий стиль общения бывшего главы Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО заработали себе проблему, отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. По его утверждению, США приходили на помощь союзникам, но когда попросили их участия в «мелкой стычке» — они не оказали поддержку республиканцу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.