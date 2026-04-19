Запуск станции «Салют-1»: Как СССР первым вывел орбитальную станцию и какая трагедия всё омрачила

19 апреля 1971 года в 01:40 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К» с первой в мире долговременной орбитальной станцией ДОС-1. Станция, которая получила название «Салют», была разработана в ЦКБЭМ под руководством главного конструктора В.П. Мишина в конце 1969 года. Специалисты трудились практически круглосуточно: работы велись в режиме жёсткой космической гонки с США. Запуск открыл качественно новый этап освоения человеком космического пространства: впервые на орбиту отправился не просто корабль, а настоящая космическая лаборатория, где можно было жить и работать длительное время. Life.ru решил вспомнить, как 55 лет назад СССР стал первым, кто вывел в космос орбитальную станцию!

Почему «Салют» оказался первым и как он был устроен?

«Салют-1»: как была устроена первая орбитальная станция? Фото © Chat GPT

СССР опередил США в создании орбитальной станции. Американская станция «Скайлэб» взлетела только в мае 1973 года — на два года позже. Советский Союз как бы предложил перевести космическую гонку из плоскости «кто дальше улетит» в плоскость «кто дольше пролетает». Название «Салют» выбрали не случайно: полёт приурочили к XXIV съезду КПСС, кроме того, название звучало мирно, в отличие от военных программ «Алмаз», на наработках которых, кстати, и сделали станцию.

Два экипажа: неудачная стыковка и первый пожар в космосе

Что случилось 19 апреля 1971 года? Почему это важно? Фото © Wikipedia / USSR Post

Программа полёта предполагала работу трёх экипажей, но судьба распорядилась иначе. «Союз-10» — первый экипаж в составе Владимира Шаталова, Алексея Елисеева и Николая Рукавишникова стартовал 23 апреля 1971 года. Им удалось пристыковаться к станции, но не произошла «стяжка» корабля и станции для образования герметичного перехода из-за поломки стыковочного агрегата. Космонавты не смогли перейти на борт «Салюта» и вернулись на Землю.

Второй экипаж «Союза-11» стартовал 6 июня. На следующий день они успешно состыковались со станцией в ручном режиме. Космонавты провели на «Салюте-1» 23 дня 18 часов 21 минуту 43 секунды, установив новый мировой рекорд продолжительности полёта. За это время они выполнили большой объём научных исследований, а также пережили первый в истории орбитальных станций пожар — Добровольский и Пацаев проявили решительность и успешно устранили возгорание!

Что случилось с «Союзом-11»?

Трагедия «Союза-11»: почему погиб экипаж «Союза-11»? Это связано со станцией? Фото © Wikipedia / USSR Post

29 июня в 21:28 «Союз-11» отстыковался от станции. Космонавты начали подготовку к возвращению. Последнее, что услышали с Земли, была шутливая фраза Владислава Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк». 30 июня в 01:10 была включена тормозная двигательная установка. На высоте около 150 км при отделении спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков связь с космонавтами прервалась.

Спускаемый аппарат штатно приземлился в Джезказганской степи в Казахстане. Поисковая группа вскрыла капсулу и обнаружила космонавтов мёртвыми. Предполагаемая причина гибели: разгерметизация спускаемого аппарата из-за преждевременного открытия вентиляционного клапана. Штатно этот клапан должен был открыться на высоте 4 км для выравнивания давления, но он сработал в космическом вакууме. За 115 секунд давление в капсуле упало до 50 мм рт. ст. — люди погибли от взрывной декомпрессии.

Космонавты пытались закрыть клапан вручную, но на это у них было всего около 20 секунд. Отстёгнутые ремни безопасности на креслах свидетельствуют о том, что они пытались дотянуться до ручки управления, но не успели... Точная причина нештатного открытия клапана так и осталась тайной. Инженер Виктор Миненко выдвинул версию, что причиной могло стать высокое напряжение от неисправного испытательного пульта, но официального подтверждения эта версия не получила.

Наследие «Салюта-1»: от «Мира» до МКС

Что дал «Салют-1» современной космонавтике? МКС, «Тяньгун», «Салют-7»? Фото © Wikipedia / Don S. Montgomery

Трагедия «Союза-11» стала самым тяжёлым уроком в истории советской космонавтики. Запуски пилотируемых «Союзов» были отложены на 27 месяцев. Были внесены важнейшие изменения в конструкцию: экипаж в спускаемом аппарате стал находиться только в скафандрах серии «Сокол»;

ручка управления клапанами была перенесена на кресло;

вентиляционные клапаны получили быстродействующую ручную заглушку.

Несмотря на трагический финал, «Салют-1» проложил путь для всей советской программы долговременных орбитальных станций. Затем были «Салют-2…7», легендарный «Мир», который работал на орбите 15 лет, а в итоге — российский сегмент МКС, базовый блок которого был разработан для так и не полетевшей станции «Мир-2».

Салют-1» остаётся символом одновременно и триумфа, и трагедии советской космонавтики. Триумфа — потому что СССР впервые в истории создал и вывел на орбиту настоящую космическую лабораторию, опередив США. Трагедии — потому что первый же экипаж, успешно поработавший на станции, погиб при возвращении. Но опыт, полученный на «Салюте-1», не пропал даром. Без него не было бы ни станции «Мир», ни российского сегмента МКС. А уроки безопасности, извлечённые из гибели Добровольского, Волкова и Пацаева, спасли жизни десяткам космонавтов в последующих полётах. 55 лет спустя «Салют-1» по праву считается началом эры долговременной космонавтики — эры, в которой мы живём до сих пор!