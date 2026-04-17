17 апреля, 12:41

Четыре здания Пулковской обсерватории повреждены при атаке дронов в Петербурге

Обложка © РИА Новости / Денис Абрамов

Утренняя атака украинских дронов в Петербурге нанесла урон Пулковской обсерватории. Факт повреждений подтвердила пресс-служба учреждения.

Взрыв прогремел на территории обсерватории 17 апреля в 4:45 по московскому времени. Эпицентр находился вблизи Пулковского шоссе и Главных ворот. Ударной волной повредило четыре здания, ограду, а также задело котельную.

«В результате взрывной волны пострадали четыре здания и ограда. Основной ущерб — выбитые стекла и двери. Научные павильоны не пострадали. По словам директора Назара Робертовича Ихсанова, ущерб не катастрофический, но существенный для бюджета научного учреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 17 апреля средства противовоздушной обороны сбили в Ленинградской области семь украинских беспилотников. Осколки одного из дронов упали в районе Пулковских высот. Там повреждены одно транспортное средство и окна соседнего здания. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Всего за эту ночь над российскими регионами уничтожили 62 БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
