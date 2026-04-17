ЭСК РФС назвала победоносное пенальти в матче ЦСКА и «Сочи» ошибочным

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским ЦСКА завершилась минимальной победой южан — 1:0, однако судейское решение, приведшее к единственному голу, впоследствии признали неверным. Официальное заключение опубликовала пресс-служба Российского футбольного союза.

Судья Сергей Цыганок назначил 11-метровый удар после того, как изучил видеоповтор эпизода с участием защитника армейцев Жоао Виктора и футболиста «Сочи» Вячеслава Литвинова, однако в Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) пришли к другому выводу.

«Жоау Виктор наступает на ногу Вячеслава Литвинова. Однако этот контакт не является наказуемым, поскольку он не влияет на игровую ситуацию, в которой в мяч сыграл другой игрок ЦСКА – Данила Козлов», — указали представители ведомства.

После этого поражения ЦСКА остался на пятой позиции в турнирной таблице национального чемпионата: в 24 матчах команда набрала 42 очка. «Сочи» идёт на последнем месте с 12 очками .

Ранее сообщалось, что футбольный сезон-2026/27 стартует в России 18 июля матчем за Суперкубок. Чемпионат страны начнётся 26 июля