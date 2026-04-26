«Господи, какие мы смешные»: режиссёр Фёдор Малышев — о спектакле «Психопаты»

В Театре на Страстном прошла премьера спектакля «Психопаты» по рассказам Антона Чехова. Постановка стала проектом семейной студии DoItBro, а режиссёром выступил Фёдор Малышев. По его словам, это не попытка «осовременить» классику любой ценой, а разговор о том, что в человеке почти не меняется.

«Человек до сих пор остаётся загадкой, и всегда интересно, что побуждает его к тем или иным поступкам», — говорит Малышев.

Фото © Театр на Страстном

Для него Чехов и сегодня звучит остро потому, что его тексты всё так же цепляют вечные вещи: любовь, страх, привязанность, слабость, отношения с близкими и с самим собой.

Режиссёр признаётся, что в спектакле много размышлений на тему страха, но не внешнего, а внутреннего. Страха перед собой и другими. Иногда страшно сказать человеку, что он дорог, признаться в своей правде, не спрятаться за воспитанием, условностями и обидами. С одной стороны, это просто, то «самое простое порой оказывается самым сложным», — объясняет собеседник Life.ru. Именно поэтому чеховские герои не выглядят музейными фигурами: в них слишком легко узнать себя.

Создатели спектакля хотели бы посмеяться над нашей «русскостью» и в то же время превознести ее. Фото © Театр на Страстном

Отдельно Малышев говорит о «русскости», которая есть в спектакле:

«В нашем менталитете много грубого, дикого и гордого, но при этом есть какая-то жалость и любовь к человеку», — говорит режиссёр.

Чеховские герои в его понимании наивны, нелепы, трогательны — они всё время ходят рядом, но никак не могут по-настоящему встретиться друг с другом. И в этой странной, парадоксальной смеси упрямства, нелепости, непонимания другого и при этом тонкого восприятия жизни, желания постичь смысл и назначение человека в этом мире, отчасти раскрывается русский характер.

«Больше всего не хотелось в этом спектакле ничего и никого обличать! Искусство — это про свет и гармонию», — отмечает собеседник Life.ru. По его мнению, театр должен не давить на человека мраком и морализаторством, а помогать ему удержаться, заметить важное, почувствовать, что даже в трудные времена остаётся то, за что можно зацепиться.

«Я бы хотел, чтобы люди сказали: “Господи, какие мы смешные”», — признаётся Малышев. В этой фразе и есть главный смысл спектакля: не разоблачить человека, а посмотреть на него внимательно и с теплом — на его страхи, нелепости, слабости и вечную неспособность сказать главное. Пожалеть его и улыбнуться.

В «Психопатах» заняты Виктор Добронравов, Иван Добронравов, Сергей Гилев, Дмитрий Ендальцев, Денис Самойлов, Иван Федотов, Виталий Довгалюк и Фёдор Малышев.

Ближайшие показы спектакля пройдут 27 и 28 апреля, а также 23 и 24 мая в Театре на Страстном.