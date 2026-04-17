Вместо уюта — гнёзда и помет: Россиянка вернулась из Таиланда в квартиру, полную пернатых «арендаторов»
Жительница Саратова, вернувшись из двухмесячной поездки в Таиланд, обнаружила, что её квартира превратилась в настоящую голубятню. Пока девушка наслаждалась отдыхом, в пустующее жилье проникли непрошеные гости, передаёт Baza.
Предположительно, виной всему незакрытое окно. Александра предполагает, что створка не была заперта достаточно надежно, и от порыва ветра проем распахнулся, открыв пернатым путь внутрь.
За два месяца птицы успели обустроиться: они не только облюбовали пространство для жизни, но и основательно испортили имущество. В плачевном состоянии оказались мебель и напольное покрытие.
Помимо антисанитарии, пострадала и техника. Птицы повредили синтезатор и книжный шкаф, а также успели свить гнезда прямо в комнатах.
По словам хозяйки, находиться внутри сейчас невозможно из-за едкого запаха. Девушка уже обратилась за помощью к профессионалам: клининговая служба оценила приведение жилища в порядок в 20 тысяч рублей.
А в прошлом году в Москве была обнаружена квартира, где скопилось около пяти тонн мусора. Там же в антисанитарных условиях проживали кошки. Отмечалось, что владелица с юридическим образованием не проживала в квартире, лишь изредка навещала животных. Позднее прокуратура провела проверку и подтвердила информацию, отметив, что в квартире проживают 9 кошек, которые не вакцинированы. Женщине предъявили иск о запрете содержания животных в жилом помещении и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.
