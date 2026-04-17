Качиньский извинился за рассказ о собаке, зажаренной Мадьяром в микроволновке
Лидер польской оппозиции, председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр.
Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский попросил прощения у сограждан за то, что озвучил недостоверные сведения о лидере венгерской партии «Тиса» Петере Мадьяре. Об этом политик сообщил, отвечая на вопросы представителей СМИ.
За несколько дней до этого, рассуждая об успехе венгерской оппозиции на выборах, глава PiS пояснил, что отказывается от поздравлений в адрес Мадьяра из-за аморальных поступков последнего — будто бы тот расправился с собакой с помощью свч-печи.
Как оказалось впоследствии, источником этого скандального утверждения стала рукопись «16 лет с чудовищем», приписываемая бывшей супруге венгерского политика Юдит Варге, однако в реальности подобная книга никогда не существовала, хотя отдельные венгерские медиа и тиражировали цитаты из неё в ходе предвыборной кампании.
На вопрос журналистов, уверен ли он в собственных словах, лидер польской оппозиции ответил, что данная информация очень активно циркулировала в общественном пространстве, но в итоге оказалась ложью.
«Это была информация, которая очень интенсивно функционировала в общественном пространстве. Она оказалась неправдой», — объяснил он свой поступок.
В заключение Качиньский принёс извинения полякам за то, что ввёл их в заблуждение.
Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» под руководством Мадьяра победила в ходе парламентских выборов, получив 138 кресел в Государственном собрании из 199. Избрание нового венгерского премьера состоится в течение ближайшего месяца. Мадьяр уже заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
