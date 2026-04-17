17 апреля, 15:17

Суд в Москве изъял имущество у экс-зампреда Воронежского облсуда Кучинского

Обложка © судьироссии.рф

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил обратить в доход государства имущество бывшего зампреда Воронежского областного суда Евгения Кучинского и связанных с ним лиц. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

«Решением суда в доход государства обращены жилые и нежилые помещения, земельный участок, автомобиль», — говорится в сообщении.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России, действуя по поручению председателя Верховного суда, направила в Генпрокуратуру материалы проверки в отношении Кучинского и членов его семьи. ВККС выявила крупные активы, происхождение которых не соответствует официально задекларированным доходам. Кроме того, проверка проводилась в отношении главы совета судей Подмосковья Владимира Татарова.

Милена Скрипальщикова
  Воронежская область
