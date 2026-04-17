Решение властей Молдовы признать российских солдат персонами нон грата привело к существенным затруднениям в деятельности российских военных в Приднестровье в последние годы. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов.

«Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», — напомнил эксперт в интервью газете «Взгляд».

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу высказал мнение о незаконном присутствии российских военных в Приднестровье. Однако Мартынов опроверг это заявление, предположив, что Гросу либо не обладает достаточной информацией, либо намеренно искажает действительность. Мартынов охарактеризовал слова Гросу и решение Кишинёва объявить командование ОГРВ персонами нон грата как провокационные действия, нарушающие существующие правовые договорённости. По мнению Мартынова, подобные шаги Молдовы способствуют обострению конфликта. Он также допустил, что за попытками дестабилизировать отношения с Россией могут стоять внешние силы, заинтересованные в разжигании приднестровского конфликта, а не молдавские политики, такие как Гросу или президент Санду.