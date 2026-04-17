Илья Ковальчук возьмёт под контроль китайский клуб КХЛ

Легендарный хоккеист Илья Ковальчук готовится к новому этапу своей карьеры: он станет президентом китайского клуба «Шанхайские Драконы». Компанию ему составит Евгений Артюхин, который возьмёт на себя роль генерального менеджера. Как передаёт «Чемпионат» со ссылкой на инсайдерскую информацию, Игорь Варицкий в связи с этим покинет пост генменеджера «драконов».

Илья Ковальчук, завершивший игровую карьеру в 2025 году, провёл свой последний сезон в московском «Спартаке» (декабрь 2023 — март 2024). Его впечатляющая карьера отмечена двумя титулами чемпиона мира (2008, 2009), где в 2009 году он был признан лучшим нападающим и MVP. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Ковальчук стал лучшим снайпером, а также трижды выигрывал Кубок Гагарина.

Евгений Артюхин, который готовится занять пост генерального менеджера «Шанхайских Драконов», завершил свою профессиональную карьеру после сезона 2021/2022. В 2024 году он объяснил, что травмы не позволили ему продолжить выступления.

Ранее Александр Овечкин озвучил желание подписать двухлетний контракт с «Вашингтоном». Своё окончательное решение он намерен принять летом. Он добавил, что его сыновья активно интересуются будущим отца и хотят, чтобы он остался в «Вашингтоне».