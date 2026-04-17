Вдова и дочь Пьера Нарцисса впервые за четыре года посетят его могилу в Камеруне

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева и их дочь Каролина впервые за четыре года собираются посетить Камерун, где похоронен певец. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на директора артиста Сергея Дворцова.

«В этом году мы все вместе полетим впервые к нему в деревню, посетим его могилу. Мы там не были ни разу за четыре года со дня его кончины», — заявил продюсер.

Пьер Нарцисс — камерунский и российский певец, получивший известность после участия в проекте «Фабрика звёзд». Он скончался в 2022 году. Певец был похоронен на родине, в Камеруне. Ранее родственники не могли посетить могилу по разным причинам, включая организационные вопросы и финансовые трудности. Поездка планируется в 2026 году.

Ранее стало известно, что внебрачный сын Пьера Нарцисса по имени Андре планирует исполнить кавер на хит отца «Шоколадный заяц», сделав ремикс, чтобы представить на сцене нового молодого «шоколадного зайца». Несмотря на судебные тяжбы за наследство, которые инициировала мать покойного певца, Андре сохранил тёплые отношения с директором артиста Сергеем Дворцовым и вдовой Нарцисса.