Петросян заявил, что Фицо повторил его шутку о России десятилетней давности

Юморист Евгений Петросян отреагировал на высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо о России. В своём Telegram-канале артист написал, что слова Фицо перекликаются с его шуткой 2016 года.

Речь идёт о выступлении словацкого политика перед студентами. Тогда Фицо заявил, что стратегия поставить Россию на колени не работает. Юморист напомнил, что в одном из его выступлений прозвучала аналогичная мысль.

Шутка Петросяна про Россию в 2016 году. Видео © Telegram / Петросян Live

«Когда я услышал это как цитату, я вновь воскликнул: «Значит, сказал правильно!» — написал Петросян.

В 2016 году Петросян пошутил, что почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы.

