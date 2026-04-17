Иногда одна короткая реплика звучит громче, чем десятки официальных заявлений. Именно так случилось со словами Роберта Фицо — они мгновенно разошлись по Сети, вызвав и поддержку, и раздражение, и споры. «В этом и проблема. Есть стратегия: «Давайте поставим Россию на колени». Я считаю, что это плохая и неработающая стратегия. Русские очень правильно говорят: «Если мы и на коленях, то только потому, что завязываем шнурки», — сказал премьер Словакии Роберт Фицо.

Эти слова, попавшие в Интернет 16 апреля 2026 года, стали вирусными не случайно. Фицо одним ярким образом разрушил иллюзию: никакие санкции, давление и «стратегии сдерживания» не могут сломить Россию. Русские не стоят на коленях — это не бравада, а констатация: страна с тысячелетней историей, огромной территорией и несгибаемым характером народа просто не умеет сдаваться.

И вот что удивительно: Фицо не открыл Америку. Он лишь громко повторил то, что лучшие умы мира говорили уже больше ста лет. Мир слушал, кивал, а потом снова пытался «поставить Россию на колени». И каждый раз приходил к одному и тому же выводу: не получается. Теперь политики снова заговорили о величии русского духа, как будто заново открыли то, что давно было известно.

Французский финансист и общественный деятель Пьер де Голль (внук генерала Шарля де Голля) на симпозиуме в Сочи 15 ноября 2025 года заявил: «Россия — единственная страна, которой удалось объединить в одну цивилизацию-государство разные этнические группы, культуры и религии. Россия — это новый тренд. Это пример на будущее». Смысл его слов глубок: Россия — не просто государство, а уникальная цивилизация, где сотни народов живут в едином пространстве без борьбы «всех против всех». В эпоху, когда Европа и Запад разрываются на части из-за идентичности и миграции, Россия демонстрирует модель будущего — единство в многообразии. Де Голль, человек из «старой Европы», видит в ней не угрозу, а образец.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, 7 апреля 2026 года на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сказал: «Вдруг всё, что есть у русских, приобрело ценность. И они оказались в гораздо более благоприятном положении, чем когда-либо… европейская проукраинская стратегия провалилась». Орбан констатирует: попытка Запада изолировать Россию привела к обратному результату. То, что раньше считалось «отсталым» или «ненужным», вдруг стало стратегическим преимуществом. Россия не ослабла — она усилилась. Европейский план «поставить на колени» рухнул, а Москва вышла из ситуации ещё сильнее.

Ибрагим Траоре, президент Буркина-Фасо, во время встречи с Владимиром Путиным в Москве в мае 2025 года отметил: «Несмотря на все санкции, Россия продолжает оставаться в авангарде международной арены. Это урок для всех нас». Для африканского лидера, чья страна тогда сама переживала давление извне, Россия стала живым примером: можно выдержать любые санкции, не потерять суверенитет и остаться в числе ведущих игроков мира. Это не просто похвала — это урок стойкости.

А теперь вернёмся на сто-двести лет назад. Лучшие умы Европы и Америки уже тогда видели то, что сегодня заново открывают политики. Вспоминая Россию, Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, более известный как Марк Твен, писал: «Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и её государю живёт и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком».

А ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии Бернард Шоу, вернувшись из Советского Союза, заявил: «Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны — страны отчаяния… Для меня, старого человека, составляет глубокое утешение, сходя в могилу, знать, что мировая цивилизация будет спасена… Здесь, в России, я убедился, что новая коммунистическая система способна вывести человечество из современного кризиса и спасти его от полной анархии и гибели». Шоу был поражён энергией и верой русского народа в будущее. Для него Россия стала символом надежды в мире, погружённом в кризис.

Мир уже сто лет знает: русский дух — это особая сила. Её невозможно сломить ни войнами, ни санкциями, ни «стратегиями». Её можно только уважать. Политики XXI века — Фицо, Орбан, Траоре, де Голль — просто вернулись к тому, о чём давно писали Ницше, Шоу, Стейнбек и другие великие умы. Они не придумали ничего нового. Они наконец-то услышали то, что раньше старались не замечать. И в этом, пожалуй, главный урок сегодняшнего дня: величие России — это не временное явление. Оно было, есть и будет. А те, кто пытается это игнорировать, в итоге сами приходят к тому же выводу. Снова и снова.