17 апреля, 22:31

Ограничения на полёты ввели в аэропортах Краснодара, Саратова и Пскова

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Краснодара, Саратова и Пскова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, из-за временных ограничений воздушного пространства в районе Внуково аэропорт отправлял и принимал рейсы только по согласованию с соответствующими органами. В 0:03 мск ограничения были сняты.

Ранее расчёты ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако падение частей одного из дронов привело к повреждениям строящегося многоквартирного дома. На территории всего региона действует режим опасности атаки беспилотников.

Антон Голыбин
